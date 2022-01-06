Канберра, , 13:17 — REGNUM Первая ракетка мира Новак Джокович останется в Австралии на время судебного разбирательства после того, как подал иск в суд с обжалованием решение правительства страны об отмене его визы. Об этом 6 января сообщил телеканал Nine News.

Новак Джокович (сс) Gregg Gorman

К рассмотрению иска Федеральный суд Австралии приступит 10 января.

Дело сербского теннисиста было передано в суд 6 января, где его адвокат Ник Вуд потребовал вынесения временного судебного запрета на исполнение решения правительства, чтобы предотвратить депортацию Джоковича до слушаний 10 января.

Отмечается, что никаких официальных постановлений судом вынесено не было, потому что у судьи Келли не было всех документов. Однако адвокат правительства Австралии Кристофер Тран заявил, что министр внутренних дел Карен Эндрюс не возражает против временного судебного запрета на депортацию Джоковича.

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