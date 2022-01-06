Лион, Франция, 6 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник футбольного клуба «Лиона» Лукас Пакета попал в сферу интересов команды «Пари Сен-Жермен». Об этом 6 января сообщает L’Equipe.

Håkan Dahlström Футбол

По информации издания, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо видит в 24-летнем футболисте идеальную кандидатуру для усиления средней линии команды.

При этом отмечается, что сделка по трансферу игрока может состояться уже летом нынешнего года.

Отметим, в нынешнем сезоне Лукас Пакета сыграл в составе «Лиона» в 22 матчах, в которых отличился семью голами и четырьмя результативными передачами.