Ростов-на-Дону, 6 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В течение месяца членам так называемой «аксайской ОПГ», в состав которой вошёл глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко, предъявят обвинение. Об этом сообщил прокурор Ростовской области Роман Прасков.

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«На сегодняшний день идёт завершающая стадия расследования. Следственными органами подготавливается проект окончательного обвинения. Я думаю, что обвинение в окончательной редакции всем членам преступного сообщества будет предъявлено в конце января — начале февраля. Соответственно, следователь выйдет на завершающую стадию расследования, на ознакомление с материалами уголовного дела», — цитирует руководителя надзорного ведомства ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM сообщало, что в конце декабря 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему главе администрации Аксайского района Борзенко, а также ещё двоим фигурантам уголовного дела Вадиму и Кариму Бабаевым. В течение двух месяцев все они будут находиться под стражей.

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Следователи полагают, что преступное сообщество почти 20 лет занималось земельными махинациями на территории Аксайского района.