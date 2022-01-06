Москва, , 12:47 — REGNUM Российская госкорпорация по космической деятельности в 2021 году вела взаимодействие с США, ЕС, СНГ, Китаем, Индией, Японией, а также странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Схема космического комплекса «ЭкзоМарс-2020» Laspace.ru

Главным направлением сотрудничества с Европейским космическим агентством (ЕКА) в прошедшем году стала подготовка к запуску российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». Старт к Марсу должен состояться осенью 2022 года, в состав миссии входит российская посадочная платформа «Казачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин». Также в 2021 году продолжалось взаимодействие по совместному исследованию Луны, которое будет проводиться в рамках миссий «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

С американским аэрокосмическим агентством NASA в 2021 году была достигнута договорённость о программе обмена местами на пилотируемых кораблях, отправляемых к Международной космической станции. Планируется, что с 2022 года российские космонавты будут входить в состав экипажей американских кораблей, а американские астронавты — в состав экипажей российских кораблей.

Россия и США продлили соглашение о порядке таможенного оформления и беспошлинного ввоза товаров, перевозимых в рамках сотрудничества в области космоса. Также продлён на десятилетний период договор о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

С японским космическим агентством JAXA в 2021 году были проведены переговоры о дальнейшем сотрудничестве по программе МКС, а также по изучению экзопланет в рамках проекта «Спектр-УФ». Ещё одним примером взаимодействия стала отправка японских туристов на МКС на российском корабле в декабре 2021 года.

Россия и Китай за прошедший год провели ряд переговоров по сотрудничеству в рамках лунных проектов двух стран. Был подписан меморандум о взаимопонимании в области создания Международной научной лунной станции. Также была одобрена российско-китайская дорожная карта сотрудничества в сфере навигации, предусматривающая планы по развитию совместимости российской системы ГЛОНАСС и китайской «Бэйдоу».

С Казахстаном в 2021 году продлён договор аренды комплекса «Байконур» до 2050 года. На стадию практической реализации вышел проект создания на «Байконуре» нового комплекса «Байтерек».