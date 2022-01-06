Чебоксары, , 12:46 — REGNUM В 2021 году в Чувашии прошли диспансеризацию 201 373 человека, профосмотр — ещё 56 060 человек. Из них на второй этап диспансеризации с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания было направлено 48 843 человека, сообщает «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» минздрава ЧР.

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В 2022 году 317 439 человек должны будут пройти диспансеризацию и 79 540 человек профилактический осмотр. При этом отмечается, что с 1 июля 2021 года в Чувашской Республике в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие COVID-19, проходят углубленную диспансеризацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информационную компанию с целью привлечения к диспансеризации переболевших COVID-19 лиц поручил провести до 1 марта 2022 года Минздраву РФ президент РоссииВладимир Путин.

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