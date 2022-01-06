Минск, , 12:46 — REGNUM В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили участие белорусских миротворцев в миротворческой миссии в Казахстане. Об этом 6 января сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ОДКБ не сообщили журналистам другие подробности, в том числе, сколько военнослужащих отправилось из Белоруссии в Казахстан. Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что миротворцев также направят Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия.

Секретариат ОДКБ ранее подтвердил, что российские миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. Предполагается, что миротворцы пробудут там до нормализации обстановки в стране.

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