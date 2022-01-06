Москва, 6 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал вернуть смертную казнь за педофилию, передает корреспондент ИА REGNUM 6 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Сколько таких трагедий произошло за последнее время, и сколько еще должно произойти, прежде чем власть примет меры? Много лет подряд мы требуем восстановления смертной казни по двум преступлениям — терроризм и убийство детей. Только такой кары заслуживают эти мерзавцы — им не место на земле», — заявил Миронов.

Ранее с предложением отменить мораторий на смертную казнь для педофилов выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

«Сегодня степень цинизма, которая стала касаться наших детей, приведёт к «судам Линча». Отцы и матери устроят самосуд над этими нелюдьми», — отметила ранее парламентарий.

В Костроме задержали двоих мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки.