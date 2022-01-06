Элиста, , 12:41 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков провёл дружеский футбольный матч с волонтёрами. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как вы догадались, друзья, победила дружба, искреннее бескорыстное желание помогать ближнему своему и стремление к здоровому образу жизни. Мы все благодарны волонтёрам за всё, что они делают для людей», — написал Хасиков.

https://www.instagram.com/p/CYWr56oj9Bj/

Футбольный матч состоялся в рамках федерального проекта «Доверяй, играя».