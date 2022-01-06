Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM В Ростовской области лечатся более 9 тыс. пациентов, получившие положительный результат теста на коронавирус. При этой коечный фонд занят на 55,8%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 января.

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лечение в ковидных стационарах получают 1892 пациента, из них состояние 23 человек врачи оценивают как тяжёлое. Амбулаторное лечение получают 7132 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону развёрнуто 4 186 коек для лечения больных COVID-19. Свободные койки частично возвращают для оказания плановой медицинской помощи.

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