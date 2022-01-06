Аделаида, Австралия, 6 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Стива Джонсона из США в матче второго круга теннисного турнира в Аделаиде. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Спортсмен из России обыграл американца в трех сетах со счетом со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте два часа. За это время Хачанов 16 раз подал навылет, два раза ошибся при подаче и смог реализовать 4 из 5 брейк-пойнтов. Его соперник за этот же временной отрезок подал навылет восемь раз, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 2 брейк-пойнта.

Отметим, в матче четвертьфинала Карен Хачанов встретится с представителем Белоруссии Егором Герасимовым.