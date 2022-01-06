Саратов, , 12:35 — REGNUM В Саратовской области от последствий заражений коронавирусом скончались за последние сутки 12 пациентов. Общее количество жертв COVID-19 по состоянию на 6 января достигло 5117 человек, сообщает региональный минздрав.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли восемь мужчин и четыре женщины в возрасте от 38 до 83 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 134 365 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 121 955 человек.

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