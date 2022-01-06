Нур-Султан, , 12:34 — REGNUM Число погибших при столкновениях в Алма-Ате (Казахстан) силовиков выросло до 13, двоих из них — обнаружили обезглавленными. Об этом 6 января сообщили в комендатуре города.

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Наличие тел с увечьями власти расценили, как «доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату».

Ранее сообщалось о гибели 12 силовиков, еще 353 — пострадали.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. Беспорядки распространились на всю страну.

На всей территории ввели режим ЧП.