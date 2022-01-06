Пекин, 6 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В текущем сезоне китайцы совершат 305 млн поездок для занятий зимними видами спорта, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Согласно данным, опубликованным Министерством культуры и туризма КНР, эта цифра на 20% больше, чем прошлой зимой, и принесет более 320 млрд юаней (около $50,24 млрд) дохода.

В нем также говорится, что предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине значительно повысят уровень туризма в области зимних видов спорта.