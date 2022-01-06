Тюмень, 6 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Тюмени женщина 1970 года рождения оформила кредит на свою умершую мать. Об этом сообщает областное УМВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

С заявлением в полицию обратились представители банка. Они установили, что гражданка воспользовалась персональными данными скончавшейся. Она получила 70 тыс. рублей и перевела их на свою. карту.

В содеянном гражданка раскаялась. Деньги она уже успела потратить. Теперь ей грозит до двух лет заключения.