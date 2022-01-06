Калуга, , 12:39 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 97 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 января. Днём ранее, 5 января, в регионе было зарегистрировано 112 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 65 тыс. 860 человек, 61 тыс. 786 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 242 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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