Иерусалим, , 12:29 — REGNUM Танки Армии обороны Израиля обстреляли позиции Сирии к востоку от израильско-сирийской границы на Голанских высотах. Об этом 5 января передает Ynet.

Атака была нацелена на подозреваемых, которые были замечены приближавшимися к границе, пишет ИА Красная Весна.

Информации о раненых по обе стороны границы не поступало. ЦАХАЛ направил в этот район дополнительные войска в ожидании новой попытки проникновения.

По сообщениям зарубежных СМИ, ЦАХАЛ также обстреливал цели возле Кунейтры в прошлом в рамках усилий по предотвращению иранского закрепления на сирийских Голанах.