Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили менее 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 января.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день участниками прививочной кампании стали 1 млн 961,24 тыс. человек (+ 730 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 916,05 тыс. человек (+ 441 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области предполагается привить от COVID-19 почти 2,8 тыс. человек — 80% взрослого населения. Однако в период новогодних праздников темпы вакцинации заметно снизились.

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