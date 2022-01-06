Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM В Казахстане из-за охвативших в страну беспорядков временно введён запрет на религиозные мероприятия. Об этом 6 января сообщает телеканал «Хабар — 24».

Спецназ Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным журналистов, запрет касается всех мероприятий, в том числе коллективных молитв. В республике действует чрезвычайное положение. В ряде районов введён комендантский час.

Также правительство на 180 дней ввело ограничение на цены на все виды топлива. Они не должны быть выше тех, что были в декабре 2021 года.

Напомним, в ряде городов Казахстана с 4 января продолжаются беспорядки. Протестующие завладели оружием и начали вести перестрелки с правоохранителями и военными. Самая сложная ситуация в Алма-Ате.