Кабул, , 12:26 — REGNUM Управление гражданской авиации заявляет, что каждые 24 часа от шестидесяти до семидесяти самолетов пролетают через воздушное пространство страны, и что каждый самолет, проходящий через воздушное пространство страны, приносит Афганистану семьсот долларов. По его словам, воздушное пространство страны безопасно для самолетов.

«По нашим данным от 60 до 70 рейсов проходят через наше пространство за 24 часа», — сказал Гулям Джилани Вафа, заместитель директора Управления гражданской авиации.

Министерство транспорта и авиации подчеркивает, что после передачи управления аэропортами квалифицированной компании количество рейсов, проходящих через страну, также увеличится.

«Когда мы сможем предоставлять качественные услуги, авиакомпаниям будет экономичнее пролетать над территорией Афганистана», — сказал Имамуддин Ахмади, пресс-секретарь Министерства транспорта и авиации.

В то же время, бывший заместитель министра транспорта и авиации подчеркивает, что ряд авиакомпаний потеряли доверие к Афганистану и меняют свои маршруты в обход воздушного пространства страны.

«В настоящее время международные компании не считают воздушное пространство Афганистана безопасным, поэтому меняют свои маршруты», — сказал Имамуддин Варимах, бывший заместитель министра транспорта и авиации.

По имеющимся данным, при предыдущем правительстве ежесуточно над страной пролетало 300 самолетов.

Статистические данные Министерства транспорта и авиации показывают, что над Афганистаном проходит шесть воздушных коридоров, многие из которых соединяют Южную Азию с Центральной Азией.