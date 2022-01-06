Москва, 6 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. От поведения глав государств в сложных ситуациях зависит будущее этих стран, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Фактор личности всегда был и будет ключевым в истории. Оттого, как лидеры государства ведут себя в дни испытаний, впрямую зависит дальнейшая судьба их стран», — рассуждает Хинштейн в телеграм-канале.

«Если бы Токаев последовал примеру Акаева с Януковичем, даже страшно представить, что творилось бы сейчас в Казахстане. В этом и заключается ответственность лидера перед своим народом. Власть не может быть трусливой и слабой, иначе ей на смену приходят анархия и хаос», — считает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ОДКБ подтверждает участие белорусских военных в составе миротворческих сил в Казахстане.