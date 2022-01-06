Пекин, 6 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Китайская киберпространственная администрация 5 января начала запрашивать мнения общественности по проекту пересмотра положения об информационных услугах мобильных приложений, которое вступило в силу 1 августа 2016 года, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно проекту, пользователи должны предоставлять реальную личную информацию, такую как номера своих мобильных телефонов и номера удостоверений личности, при регистрации учетных записей в мобильных приложениях, которые предоставляют услуги, включая распространение информации и обмен мгновенными сообщениями.

Пользователям, которые не предоставляют такую информацию или которые обманным путем регистрируются, используя идентификационные данные организации или других лиц, не следует предоставлять соответствующие услуги, говорится в документе.

Также оговаривается, что пользователям не следует отказывать в доступе к основным сервисам мобильных приложений из-за того, что они не согласны предоставлять несущественную личную информацию.