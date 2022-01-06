Шарлотт, США, , 12:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Детройт Пистонс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 140:111.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Хорнетс» Келли Убре, набравший в матче 32 очка.

В составе «Детройта» наиболее результативным оказался легкий форвард Трей Лайлз, который набрал во встрече 17 очков.

Отметим, в следующем матче «Шарлотт» 9 января примет у себя клуб «Милуоки Бакс», а «Бостон» 7 января на выезде встретится с командой «Мемфис Гриззлиз».