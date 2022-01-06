Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 293 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 января. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 53 городов и районов Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (111), Таганроге и Шахтах (по 14), Волгодонске (11). 17% заразившихся — люди старше 66 лет, около 15% — дети.

С начала эпидемии положительный результат теста на коронавирус получили 195 789 жителей Ростовской области. Выписаны с выздоровлением 177 032 пациента.

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