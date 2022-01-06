Вашингтон, 6 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Новую модель черной дыры, которая сможет разрешить «парадокс Хокинга», предложена профессором физики в Университете штата Огайо (США) Самиром Матуром, передает phys.org.

Hawking.org.uk Стивен Хокинг

Согласно новому исследованию, черные дыры на самом деле представляют собой «гигантские шарики», пишет ИА Красная Весна.

В исследовании предпринимается попытка положить конец спорам по поводу известного информационного парадокса Стивена Хокинга — проблемы, созданной выводом Хокинга о том, что все, что попадает в черную дыру, никогда не сможет ее покинуть. Этот вывод согласуется с законами термодинамики, но противоречит фундаментальным законам квантовой механики.

«Из теории струн мы пришли к выводу, что вся масса черной дыры не засасывается в центр. Черная дыра пытается сжать предметы до определенной точки, но затем частицы растягиваются в эти струны, и струны начинают растягиваться и расширяться, и он становится этим пушистым шаром, который расширяется, чтобы заполнить всю черную дыру», — считает Матур.

Его исследование показало, что теория струн почти наверняка дает ответ на парадокс Хокинга. Физики доказали теоремы, показывающие, что теория пушистых комков остается наиболее вероятным решением парадокса Хокинга.

Парадокс Хокинга или исчезновение информации в чёрной дыре — гипотетическое явление, которое должно происходить в чёрной дыре, если она действительно подчиняется термодинамическому описанию, предложенному Хокингом. Это явление, однако, несовместимо с общими принципами квантовой механики и потому представляет собой серьёзнейшую проблему, стоящую перед квантовой гравитацией.