Ростов-на-Дону, 6 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Традиционная губернаторская рождественская ёлка состоится в онлайн-формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Ёлка

7 января праздничное представление, которые подготовили постановщики и артисты музыкального театра, жители Ростовской области смогут увидеть в полдень в эфире телеканала «Дон 24» и на сайте информационного агентства «Дон 24».

Спектакль подготовили ведущие солисты театра, артисты хора и балета. Ребята узнают библейскую историю Рождества, традиции встречи светлого праздника.