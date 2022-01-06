Москва, 6 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причины развернувшихся событий в Казахстане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Первая причина, по мнению Жириновского, социальная.

«Слишком большое неравенство между бедными и богатыми. Это проблема существует во всём мире: везде бедные хотят жить лучше», — отметил Жириновский в телеграм-канале.

Второй блок причин — политические.

«Отсутствие подлинной демократии. У власти уже более 30 лет одна команда. Назарбаев стал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана ещё до 1991 года, до получения независимости Казахстаном. Теперь у власти его преемник Токаев, а на выборах всегда побеждает одна партия с результатом под 80%. И при этом ничего нельзя критиковать. Не только Назарбаева и Токаева, но даже существующие проблемы. И все, кто против, вынуждены уезжать в иммиграцию. Люди не выдерживают», — указал депутат.

Третья причина — национальный гнет.

«Русские в страшном загоне — половина уже уехала. Казачество подавлено. Казахский язык раньше можно было изучать факультативно, теперь — принудительно. Всё это вызывает озлобление и у русских, и у других народов», — перечислил Жириновский.

Четвертый блок — религиозный фактор.

«Республика была фактически атеистской, а теперь её делают мусульманской. Плюс влияние Турции. И хотя языки сильно отличаются, казахам навязывают турецкую идеологию и культуру». — отметил он.

Также, по мнению Жириновского, влияют такие факторы, как недовольство сельских жителей Казахстана тем, как хорошо живут городские; слабость армии и спецслужб Казахстана; внешнее влияние.

Кроме того, он объяснил недовольство именно Алма-Аты.

«Одна из причин, почему восстал город Алма-Ата, — утрата столичного статуса. Он был основан ещё русскими казаками как город Верный. Это был самый культурный, самый богатый город. Как у нас Москва», — указал либерал-демократ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в решении ситуации в республике.