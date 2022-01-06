Пенза, , 12:12 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 6 января общее число выявленных заражений коронавирусом достигло 102 970 случаев, за прошедшие сутки заболели 182 человека. Обновленные данные публикует общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днем ранее в регионе коронавирус выявили у 201 жителя. Выздоровели с начала пандемии 87 168 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 682 человека.

Скончались всего 4683 пациента с коронавирусом, из них пять — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области средний суточный показатель числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией составляет 40−50 случаев, занятость коечного фонда — 900−950 человек в день.

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