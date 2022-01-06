Пекин, , 12:06 — REGNUM Правительство Китая опубликовало новый пятилетний план действий по профилактике инвалидности, в котором изложены меры по эффективному контролю за возникновением и развитием инвалидности, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

«Инвалид» Цитата из м/ф «Заяц-симулянт». реж Леонид Амальрик. 1967. СССР

Согласно Национальному плану действий по профилактике инвалидности, опубликованному Генеральной канцелярией Госсовета КНР, к концу 2025 года страна станет лидером среди стран со средним и высоким уровнем дохода по основным показателям профилактики инвалидности, благодаря усовершенствованным системам политики и сетям услуг, а также более высокому уровню осведомленности общественности.

План определяет меры в пяти основных областях, включая реабилитационные услуги, повышение осведомленности общественности, а также профилактику и борьбу с врожденными дефектами и инвалидностью, вызванными нарушениями развития, болезнями и травмами.

В плане изложены задачи, которые необходимо выполнить в течение этого периода, такие как расширение раннего обследования и вмешательства среди детей, усиление профилактики и контроля инвалидности в результате хронических заболеваний, а также ужесточение управления безопасностью дорожного движения и транспорта. Данные Китайской федерации инвалидов показывают, что число людей с ограниченными возможностями в стране ежегодно увеличивается более чем на 2 млн.