Ростов-на-Дону, 6 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудники МЧС перед Рождеством проверили все православные храмы, в которых пройдут праздничные богослужения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Булатова Екатерина ИА REGNUM В храме

В Рождественскую ночь на Дону будет открыт 281 храм. Безопасность будут обеспечивать и спасатели. Заблаговременно в храмах были проведены противопожарные инструктажи и проверки работоспособности технических средств обеспечения безопасности.

Дежурство в Ростовской области в праздничные дни несут более 2,5 тыс. человек и около 500 единиц техники.