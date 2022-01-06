Обнинск, Калужская область, , 12:40 — REGNUM Жительница Обнинска Калужской области за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала 35 граждан четырех республик ближнего зарубежья по месту жительства в одной из квартир жилого дома. Об этом 6 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

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Сотрудниками отдела по вопросам миграции были проведены проверочные мероприятия. Установлено, что фактически зарегистрированным иностранным гражданам жилое помещение реально не предоставлялось. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года 39-летний житель Обнинска фиктивно постановил на учёт в своей квартире 44 граждан двух республик ближнего зарубежья. Установлено, что иностранцы в квартире не проживали и свои вещи не хранили. Расследование уголовного дело по факту нарушения миграционного законодательства продолжается.

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