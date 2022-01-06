Москва, 6 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила вечерние рейсы из Москвы в города Казахстана на фоне массовых беспорядков в этой республике. Это 6 января следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэрофлот

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Уточняется, что три вечерних рейса «Аэрофлота» из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау (вылеты в 20:50, 23:20 и 23:35 мск соответственно) отменены.

При этом утром российская авиакомпания также отменила свои утренние рейсы в Москву из Алма-Аты и Нур-Султана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столкновениях в Алма-Ате погибли 12 силовиков, 353 сотрудника — ранены.