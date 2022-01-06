Воронеж, 6 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Воронеже ликвидируют последствия мощного снегопада, который обрушился на город накануне, 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии утром 6 января.

Павел Ищенко ИА REGNUM Воронеж. Зима

«Во время и после дневного снегопада, который накрыл город в минувшую среду, на улично-дорожной сети прошло несколько циклов посыпки и подметания, что позволило привести магистрали Воронежа в нормативное состояние. Поэтому в ночь комбинаты сосредоточились на вывозе снега. Работало 192 единицы спецтехники, с улиц уехало 5785 кубометров снега», — уточнили в мэрии.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, накануне, 5 января, в Воронеж пришло существенное потепление — за несколько часов температура поднялась от семи градусов мороза до двух градусов тепла. Потепление сопровождалось обильными осадками — сначала снегом, затем пошёл дождь. Сейчас в Воронеже +2 градуса.