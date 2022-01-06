Казань, , 12:02 — REGNUM В Татарии по состоянию на 6 января зарегистрировали 43 261 случай заражения коронавирусом. По данным общероссийского оперативного штаба, в республике за сутки выявили 91 носителя инфекции.

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Выздоровели за время пандемии 36 697 ковид-пациентов, скончался 1471 человек. За сутки выписали по выздоровлении 56 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в период новогодних каникул сотрудники Роспотребнадзора проводят рейды по заведениям на соблюдение антиковидных правил.

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