«Аэрофлот» отменил вечерние рейсы в Казахстан
Астана, 6 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. «Аэрофлот» отменил вечерние рейсы в Казахстан — Нур-Султан, Алма-Ату, Актау. Об этом 6 января отмечается на онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Шереметьево
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Все утренние перелеты из Казахстана, которые были запланированы на утро 6 января, так же не состоялись: отменен рейс из Алма-Аты и из Нур-Султана на 08:30 мск.
Ранее перевозчик отменил рейсы из Москвы в Нур-Султан.