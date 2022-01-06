Астана, 6 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. «Аэрофлот» отменил вечерние рейсы в Казахстан — Нур-Султан, Алма-Ату, Актау. Об этом 6 января отмечается на онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

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Все утренние перелеты из Казахстана, которые были запланированы на утро 6 января, так же не состоялись: отменен рейс из Алма-Аты и из Нур-Султана на 08:30 мск.

Ранее перевозчик отменил рейсы из Москвы в Нур-Султан.