Баку, , 11:57 — REGNUM Здание парламента Нагорного Карабах в Шуше ряд объектов, построенных там до перехода города под контроль Баку, будут снесены. Об этом сообщает пресс-служба Госслужба защиты, развития и восстановления культурного наследия при минкульте Азербайджана.

Вид из Шуши на Степанакерт © ИА REGNUM

Сообщается, что вместе со зданием парламента планируется снести шесть пятиэтажных домов и несколько других сооружений. На их месте решено построить новый комплекс мечети.

Стоимость работ по сносу зданий, строительству мечети и благоустройству составит более 2 млн леев или около $1,2 млн. Компания, которая осуществит работы, уже выбрана.

Напомним, в ходе войны в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года под контроль Баку перешла часть территории республики. Также азербайджанская сторона получила контроль над Шушей.