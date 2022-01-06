Пекин, , 11:56 — REGNUM Пекин планирует посадить 10 000 га деревьев в этом году, чтобы повысить уровень лесистости города до 44,8%, сообщили 6 января агентство Синьхуа.

Пекин JackVersloot

Пекин улучшит разнообразие своей экосистемы, связь и безопасность, чтобы обеспечить новый этап облесения, который должен быть завершен в 2022 году, согласно отчету о работе правительства, представленному мэром столицы Чэнь Цзинином на продолжающейся пятой сессии Пекинского муниципального собрания народных представителей 15-го созыва.

Чэнь сказал, что Пекин улучшит качество лесов, разработает и осуществит планы по защите биоразнообразия и планированию среды обитания диких животных, а также трехлетний план действий по сохранению и восстановлению водно-болотных угодий с созданием 20 демонстрационных зон сохранения биоразнообразия.

В 2017 году город начал новый раунд лесонасаждений. К концу 2022 года планируется высадить в общей сложности более 66 000 га лесов.