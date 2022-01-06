Оберхоф, Германия, 6 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Тест российского биатлониста Эдуарда Латыпова на коронавирус показал положительный результат. Об этом 6 января сообщает в своем телеграмм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

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«Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от (российской) команды в Оберхофе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что у 27-летнего спортсмена нормальное самочувствие и новое заболевание протекает у него в бессимптомной форме.

Отметим, с 7 оп 9 января в Оберхофе будет проходить этап Кубка мира по биатлону. Эдуард Латыпов занимает пятое, самое высокое среди биатлонистов из России, место (336 очков) в общем зачете мирового первенства нынешнего сезона.