Ростов-на-Дону, 6 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ростовской области зима пока выдалась почти бесснежной, за исключение северных территорий. Селяне бьют тревогу, так как прогнозируемый в конце января мороз может вызвать гибель озимых культур.

Mshsk.ru Озимые

«Для нас главное, чтобы был снег, потому что озимая пшеница должна быть прикрыта. Она ведь и растёт под снегом. А если сейчас на голую землю ударит мороз, то будет плохо. Мороз рвет землю и повреждает корневую систему», — отмечает фермер из Красносулинского района Александр Мартынов (цитата Rostovgazeta.ru).

ИА REGNUM сообщало, что выпавший в конце декабря на Дону снег успел растаять, а столбики уличных термометров 6 января 2022 года поднимутся до +14 градусов.