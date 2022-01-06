Пекин, 6 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В рамках целенаправленной национальной кампании китайская полиция в 2021 году расследовала и рассмотрела 62 000 дел о киберпреступлениях, включая нарушение персональных данных и взлом, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

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В общей сложности 103 000 лиц, подозреваемых в причастности к этим делам, были задержаны, при этом более 27 000 интернет-предприятий и учреждений получили административные наказания, сообщило министерство. Полиция арестовала более 6000 банд, которые занимались онлайн-азартным играми, мошенничеством и другой преступной деятельностью, переводя средства, обеспечивая техническую поддержку и привлекая онлайн-трафик, говорится в сообщении Министерства общественной безопасности КНР.

Министерство добавило, что китайская полиция также усилила борьбу с нарушением прав интеллектуальной собственности, а также с продажей и производством контрафактных товаров. В 2021 году было рассмотрено 18 000 уголовных дел такого рода, что на 12% больше, чем в предыдущем году.