Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Стала известна причина смерти кантри-исполнителя Тома Т. Холла, пишет 6 января The Sun.

Из данных вскрытия следует, что в августе 2021 г. музыкант покончил с собой у себя дома в Теннесси, США.

Том Т. Холл с 1971 г. был членом группы Grand Ole Opry, исполнял хиты Homecoming и Old Dogs, That's How I Got to Memphis.

В 2008 г. вошел в Зал славы кантри за мастерство сторителлинга.

Его песни исполняли Алан Джексон, Джонни Кэш, Джордж Джонс.