Алма-Ата, Казахстан, 6 января 2022, 11:48 — REGNUM В столкновениях в Алма-Ате погибли 12 силовиков, 353 сотрудника — ранены. Об этом сообщают гостелеканалы Казахстана.
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По данным комендатуры Алма-Аты, по состоянию 10:00 мск пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 — погибли, отмечает «Хабар 24».
Акции протеста в Казахстане начались 2 января. Жители вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный газ, используемый как топливо. Беспорядки распространились на всю страну.
На всей территории ввели режим чрезвычайного положения.