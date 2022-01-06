Вашингтон, 6 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Среди всех кинокомпаний мира наивысшие кассовые сборы в 2021 году оказались у фильмов Disney. Об этом пишет интернет-журнал Deadline со ссылкой на данные компании comScore.

Walt Disney

По данным comScore, в 2021 году фильмы медиаконгломерата Disney во всём мире собрали $2,9 млрд. Эти сборы включают доходы от проката принадлежащих Disney студий 20th Century Studios, Searchlight и других.

Второе место по общим кассовым сборам по итогам 2021 года досталось студии Sony. Общие сборы фильмов принадлежащих кинокомпании студий по итогам года достигли $2,43 млрд. При этом половина сборов пришлась на вышедший в декабре кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой».

Третье и четвёртое место с большим отрывом по сборам заняли кинокомпании Universal и Warner Bros. Низкие кассовые сборы последней частично объясняются отказом от эксклюзивного показа новых фильмов в кинотеатрах — многие проекты Warner Bros. в прошедшем году сразу после премьеры оказывались доступны в стриминговом сервисе HBO Max.

Общие кассовые сборы в кинотеатрах всего мира в 2021 году составили около $21 млрд. В сравнении с допандемийным 2019 годом сборы упали на 50%.