Лхаса, Китай, 6 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. По данным местных властей, Тибетский автономный район на юго-западе Китая в 2021 году посетили 41,5 млн человек, сообщает 6 января агентство Синьхуа.

Göran Höglund (Kartläsarn) Лхаса. Тибет

Доходы от туризма, полученные за этот период, составили 44,1 млрд юаней (около $6,9 млрд), согласно данным, оглашенным на пятой сессии Собрания народных представителей Тибетского автономного района 11-го созыва.

Тибет является популярным туристическим направлением с богатой этнической культурой и живописной красотой, и местные власти стремятся развивать индустрию туризма в регионе.

В настоящее время в горном регионе насчитывается более 100 туристических достопримечательностей с высоким рейтингом, более 2700 туристических предприятий и более 2300 мест проживания с проживанием в семье.

В период 2016—2020 годов Тибет принял около 150 млн туристов из страны и из-за рубежа, что принесло доход от туризма в размере около 212,6 млрд юаней.