Пенза, , 11:46 — REGNUM В Пензенской области 6 января прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

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В течение дня возможны порывы ветра до 15−18 м/с, гололед. Температура воздуха составит 0…+2°C. 7 января ожидается небольшой местами умеренный снег, гололедица. Ветер западный до 13 м/с, температура воздуха — около 6 градусов ниже ноля.

Жителям рекомендуют воздержаться от использования личного транспорта. В связи ухудшением погодных условий на территории Пензенской области существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбурге 7 января вероятен дождь, температура воздуха в течение всего дня ожидается на отметке выше нуля.

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