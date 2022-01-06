Ростов-на-Дону, 6 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В суд направлены материалы уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в Ростове-на-Дону. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Первомайского района, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Уголовное дело

Как полагают следователи, мужчина, действуя совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, забрал из тайника на улице Новолесной крупную партию наркотиков. Запрещённые вещества были расфасованы на дозы с целью дальнейшего распространения.

Преступник с поличным был задержан сотрудниками полиции.