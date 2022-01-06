Москва, 6 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы поручил представить до 1 июня Минюсту совместно с Генпрокуратурой президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение 6 января обнародовано на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в перечне поручений по итогам большой пресс-конференции российского лидера.

Также в нем указывается, что доклад по исполнению этого поручения должен быть представлен до 1 июня 2022 года и добавляется, что ответственными за исполнение являются министр юстиции РФ Константин Чуйченко и генпрокурор страны Игорь Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о возможности привлечения дополнительных инвестиций в целях модернизации и развития энергетического хозяйства Дагестана.