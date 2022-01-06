Кемерово, , 11:48 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 266 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 269 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 332 пациента выздоровели, трое скончались. Медицинскую помощь получает 6841 пациент, в стационарах и на домашнем карантине находится 4922 кузбассовца.

Всего в регионе зарегистрировано 86 936 случаев заражения коронавирусом, 78 356 человек выздоровели, 1739 пациентов скончались.