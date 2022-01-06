Лхаса, Китай, , 11:39 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая построил 120 000 км автомобильных дорог, сообщили на пятой сессии Собрания народных представителей Тибет 11-го созыва, передает агентство Синьхуа.

Ограниченный географическими условиями, технологиями и финансовыми средствами, транспорт когда-то был одним из главных узких мест, сдерживающих экономическое и социальное развитие региона.

В последние годы регион значительно инвестировал в инфраструктуру. По данным регионального департамента транспорта, в прошлом году центральное правительство вложило в общей сложности 27,7 млрд юаней (около $4,3 млрд) в строительство транспортных сетей в регионе.

Тибет продолжает прилагать свои усилия по реализации проектов в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.