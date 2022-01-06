Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области исполнили новогодние мечты ещё двоих детей, оставивших свои пожелания на «Ёлке желаний». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Волонтёры загадали желания Дарья Антонова © ИА REGNUM

Семикласснику из Таганрога легко даются математика и информатика. Свою жизнь подросток намерен связать с информационными технологиями и программированием. Мечтой, которая исполнилась в новогодние праздники, стал хороший ноутбук. 14-летний житель Шахт мечтал погулять по новогодней Москве и увидеть Останкинскую телебашню. Его желание было исполнено.

ИА REGNUM сообщало, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев исполнил новогодние желания школьников из Новошахтинска и Волгодонска. Дмитрий из Волгодонска загадал ноутбук, Матвей из Новошахтинска — игровую приставку. В 2022 году ещё двоих ребят ждут Музей космонавтики и праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

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