Пекин, 6 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Бывшему старшему дисциплинарному инспектору Государственной администрации табачной монополии Китая Пань Цзяхуа было предъявлено обвинение в получении взяток, сообщила 5 января Верховная народная прокуратура КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Пань ранее был начальником дисциплинарной инспекционной группы, направленной Центральной комиссией по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая в Государственную администрацию табачной монополии, а также членом группы руководящих членов партии при администрации.

Дело Паня было передано Народной прокуратурой Хэфэя провинции Аньхой, в промежуточный народный суд города. Прокуроры обвинили Паня в том, что он использовал занимаемые им различные должности для лоббирования интересов третьих лиц взамен на огромные суммы денег и подарки.

Прокуратура заявила, что прокуроры проинформировали обвиняемого о его судебных правах, допросили его и выслушали мнение стороны защиты.